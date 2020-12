[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 김치전문 업체 해담촌에서 김장철 집에서 김장이 어려운 가정을 위해 맞춤형 김장 행사를 진행한다. 김치의 기본 양념이 되는 젓갈의 양 조절로 배추김치, 파김치, 갓김치 등 다양한 김치의 맛 시연을 통해 맞춤형으로 김장을 해 20%할인 행사를 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr