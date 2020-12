하이원 스키장, 11일 개장…"코로나19 방역조치 강화"

[아시아경제 김흥순 기자] 강원도 정선 하이원 스키장이 오는 11일 문을 연다.

하이원은 이전 시즌에 비해 개장이 늦어진 만큼 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역에 만전을 기했다고 9일 밝혔다. 모든 고객과 직원들을 대상으로 체온측정·마스크 착용을 의무화하고, 주요 동선에는 열화상 카메라와 자동발열체크기 30여대를 운영해 의심증상자에 대한 실시간 모니터링을 진행한다.

또 방문객 출입관리를 위해 안심콜 서비스도 운영한다. 리조트 곳곳에 비치된 고유번호로 전화하면 발신자 정보가 자동으로 저장되는 시스템이다. 고객들이 명부작성을 위해 줄을 서거나 기다릴 필요가 없다. 수

실내 공간인 마운틴·밸리 스키하우스에는 대용량 공기 살균기 5대와 에스컬레이터 손잡이 자동살균기를 설치하고, 방역전담인원을 배치해 개인라커·물품보관함·1인용 간의 탈의실 등 공용시설에 대해 집중 방역을 실시한다.

이 밖에 흡연부스 미운영과 금연 캠페인 실시, 리프트·곤돌라 탑승 인원 제한, 리프트권 무인발권기 12대 설치, 정맥 인식 기술을 활용한 시즌권자 비대면 본인인증 절차 등을 통해 고객 밀집도를 최소화한다는 방침이다.

하이원 스키장 운영시간은 오전 9시부터 오후 7시까지다. 오는 18일부터 매주 금, 토요일에는 오후 9시까지 운영한다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr