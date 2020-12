THE E&M, 루카에이아이셀 주식 30억에 취득

[아시아경제 오현길 기자] THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,345 전일대비 10 등락률 +0.75% 거래량 6,104,907 전일가 1,335 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 여의도 증권가에서 추천하는 급상승 유망주 TOP4더이앤엠, KT 올레 tv CUG 서비스 계약 체결…"인기 BJ VOD 서비스 추진"【시선집중】 신종바이러스 종식되나? 지금 사야하는 종목은? close 은 유기화학 물질, 생물학적 제제, 의약품 의료용품 등 제조 자회사 루카에이아이셀의 주식 60만주를 30억원에 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 18일이다.

THE E&M은 "신규 투자사업으로서 인공세포막 전문기업 루카헬스와 신규법인을 공동 설립, 운영하기 위한 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr