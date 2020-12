[아시아경제 이민우 기자] 현대종합상사( 현대상사 현대상사 011760 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 400 등락률 +2.71% 거래량 68,786 전일가 14,750 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 현대종합상사, 싱가포르 법인에 271억 규모 채무보증 결정현대종합상사, 3분기 영업이익 89억… 전년比 31.5%↓[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일 close )는 계열사인 싱가포르법인 현대퓨얼스에 271억원 규모의 채무보증을 결정했다고 9일 공시했다. 채권자는 SK에너지다.

