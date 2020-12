청암대학교, 올해 가족회사 네트워크 성과공유회 워크숍 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 올해 전문대학혁신지원사업 및 전라남도 산학협력 취업패키지사업의 일환으로 지난 4일 건강복지관 3층 세미나실에서 구글MEET 실시간 방송을 통해 진행한 가족회사 네트워크 성과공유회 워크숍은 참여 산업체 관계자 및 학생들에게 정부 및 지자체의 고용 관련 정보를 제공하고 산·관·학 협력 우수사례를 공유함으로써 대학과 가족회사와의 지속적인 교류를 활성화하고자 개최했다.

서형원 총장은 이날 성과 공유회 워크숍에서 “지난 8월 순천시와 청암대, 순천대의 지역 만화문화산업 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU) 이후 지난 9월 ㈜미스터블루와의 업무 협약을 통해 웹툰 전문 플랫폼인 ㈜블루코믹스가 순천으로 본사를 이전해 청암대학교 건강복지관에 입주해 30여명의 직원들이 근무하고 있다”면서 “올해 산학협력혁신의 대표적인 우수 사례인 ㈜블루코믹스와의 산학협력을 바탕으로 앞으로도 산관학 협력이 원활하게 이루어지기를 바란다” 고 밝혔다.

1부 행사는 순천하나병원 외 18개 가족회사를 대표해 은혜요양병원, ㈜세종디앤시 이형권 대표, ㈜미래산업안전기술원 신광식 대표에 감사패를 수여했다.

또한 전남인재육성재단 장학증서 수상자 28명을 대표해 소방안전관리과 유학윤 외 1명에 장학증서를 수여했으며, 치위생과 조유리 외 1명에 전라남도 산학협력 취업패키지사업 우수인재상을 수여했다.

2부 행사에서는 전라남도 일자리정책과 최종민 팀장이 내년 전라남도 시책 발표를 통해 내년 한국판 뉴딜(정부), 블루이코노미(전남)와 관련성이 있는 미래 융복합산업 중심의 창출 구조를 마련하기 위한 전남의 청년 일자리 관련 신규 사업들을 소개했다.

이어 순천고용복지플러스센터 관계자 2명이 고용노동부의 올해 청년디지털일자리사업과 청년일경험지원사업에 대해 참여 학생 및 산업체를 대상으로 한 사업설명을 진행했다.

정찬주 산학협력처·단장은 올해 전문대학혁신지원사업 산학협력혁신영역 및 산학협력단의 약 80억 운영 예산을 바탕으로 한 주요 사업보고와 가족회사를 통한 미래혁신인재를 선발하여 취업시킨 우수 성공사례를 발표했다.

또한 산학협력 업무협약을 체결한 블루코믹스(주)와 웹툰콘텐츠과, 컴퓨터정보과의 산업체 주문식 교육과정 요구를 반영한 교육과정 개편과 취업약정 협약의 성과를 보고하는 시간을 가졌다.

이어 지난 7월 청암대학교와 산학협력 업무협약(MOU)을 맺은 율촌·해룡산단협의회의 김재수 국장이 율촌·해룡산단 성공취업을 주제로 특강을 진행했으며, 마지막으로 안경광학과 강소희 학생이 창업동아리 우수사례에 대한 발표를 끝으로 가족회사 네트워크 워크숍은 막을 내렸다.

청암대학교는 향후에도 가족회사 네트워크의 지속적인 관리와 전남도 산학협력 취업패키지사업 활성화를 통해 학생들의 산업현장 직무능력 향상과 지역 산업체와의 취업연계를 강화하여 청년이 돌아오는 전남을 실현하고, 고용 미스매칭의 인력수급 불균형 해소를 기대하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr