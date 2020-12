임실군, 전북도 평가 보건사업분야 3관왕 영예

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군 보건의료원은 전북도 보건의료분야 평가에서 영양플러스사업과 금연사업, 심뇌혈관질환예방관리사업 등 3개 부문에서 우수한 성과를 거둬 전북도 기관표창을 받는다고 9일 밝혔다.

군은 지역특성과 주민 수요에 맞는 영양, 금연, 절주, 신체활동 등 다양한 건강증진사업 전개로 군민의 건강행태개선과 건강수준 향상을 도모해 왔다.

영양플러스사업은 코로나 19 여파로 비대면으로 전환, 보건 및 건강증진사업 수행이 어려운 여건 속에서도 임산부와 영유아를 대상으로 다양한 맞춤형 교육과 영양상담 및 보충식품을 지원해 호평을 받았다.

군은 저출산·고령화시대를 맞아 중요성이 높아지는 태아와 영유아의 미래건강을 위해 남다른 노력을 기울여왔다.

영양측면의 위험 집단인 임산부와 영유아를 대상으로 맞춤형 보충식품패키지를 월 2회 정기적으로 공급하고 있으며, 영양사의 질 높은 영양교육과 상담을 최소 월 1회 이상 제공하고 있다.

또 금연관리 사업은 지역주민을 대상으로 흡연예방 및 금연을 위해 금연클리닉 운영을 활성화해 금연구역 공중이용시설 금연 지도단속 및 계도를 비롯, 지속적인 홍보를 실시하는 등 지속적인 금연사업을 전개했다.

금연클리닉 방문자들에게 기초검사를 통해 건강상태를 면밀히 파악하고 6개월간 상담사와의 1:1상담과 실천방법을 제공했다.

또 니코틴 패치, 각종 금연보조제를 지원해 금연효과를 빠른 시일 내에 효과를 얻을 수 있도록 돕고 있다.

이외에도 금연을 희망하는 10인 이상 단체, 학교 사업장으로 찾아가는 이동금연클리닉을 운영에 흡연자들에게 많은 도움을 주고 있다.

심뇌혈관질환 예방관리사업은 지역주민에게 고혈압·당뇨 합병증 예방을 위해 검사 및 교육를 실시했다.

내혈압과 내혈당?내지질 알기 및 취약계층 방문건강관리 서비스로 적극적인 행정을 인정받았다.

심민 군수는 “코로나19로 주민들의 건강관리에 많은 어려움이 있음에도 불구하고, 이처럼 큰 성과를 낸 의료원 직원들의 노고에 감사를 드린다”며 “앞으로도 군민들의 건강을 지키는 데 다양한 보건행정을 전개해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr