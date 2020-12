엔제리너스, 신축년 흰소띠해 기념 캠핑용 머그 2종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS 커피전문점 프랜차이즈 엔제리너스가 2021년 새해 ‘신축년 흰소띠’ 해를 기념하기 위한 캠핑용 머그 2종을 출시한다고 9일 밝혔다.

엔제리너스가 새롭게 출시하는 2021 새해 ‘신축년 흰소띠’ 캠핑 머그는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 국내 캠핑 여행 증가 추세에 맞춘 트렌드를 반영하고, 2021 흰소띠 캐릭터를 프린팅해 신축년의 의미를 담았다.

또한 신년 캠핑 머그와 함께 즐길 수 있는 엔제리너스 싱글 오리진 드립백 2종도 함께 연말 연초 선물 세트로 구성한 선물 세트도 운영한다.

싱글 오리진 드립백은 컵의 양쪽에 클립을 걸어 온수로 간편하게 커피를 직접 추출해 즐길 수 있어 간편하게 즐길 수 있는 휴대용 원두로 선물 세트 구성에는 탄자니아 킬리만자로AA와 코스타리카 따라주 SHB 드립백으로 구성했다.

탄자니아 킬리만자AA는 견과류와 카카오 풍미를 즐길 수 있으며 적당한 바디감의 균형잡힌 밸런스가 특징이고, 코스타리까 따라주 SHB는 달콤한 과일향 속에 다채로운 산미감과 음용 후 상쾌한 후미를 즐길 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr