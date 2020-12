SH공사, 우리은행과 맞손…"버려진 공간이 커뮤니티 공간으로"

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)와 우리은행이 ‘SH청년건축가 주도형 공간복지 프로젝트’를 위해 손잡았다.

SH공사와 우리은행은 9일 ‘SH청년건축가 주도형 공간복지 프로젝트 민간협력형 공간운영 사업’의 추진을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 SH공사에서 추진해 온 공간복지 사업과 기업의 사회공헌활동을 연계해, 공공과 민간이 협력하는 소규모 커뮤니티공간의 운영과 지역정착에 대한 새로운 모델을 발굴하고자 추진됐다.

‘SH청년건축가 주도형 공간복지 프로젝트’는 버려졌던 공간을 청년들이 직접 기획·설계해 ‘작지만 확실한’ 주민 커뮤니티 공간으로 운영하도록 지원하는 사업으로, 우리은행과의 이번 협약을 통해 ‘지역정착단계’로 확장 운영될 예정이다.

최근 다양한 커뮤니티공간이 활발히 조성되고 있으나 자생적 운영 방안 확보가 요원하여 공간이 계속 활용되지 못하는 문제가 지속적으로 제기돼왔다. 이에 SH공사와 우리은행은 공공의 자산과 플랫폼을 기반으로 민간의 사회공헌 사업을 탑재하는 새로운 모델을 마련함으로써, 공공공간에 대한 자생적 공간운영주체를 발굴하고 지역정착을 지원할 계획이다.

김세용 SH공사 사장은 “‘SH청년건축가 프로젝트’는 청년들이 자기 꿈을 펼쳐보고 그것을 통해 사회에 기여할 수 있도록 지원하고자 추진한 프로젝트로, 버려진 공간이라는 녹록지 않은 환경에서도 좋은 성과를 이룬 청년건축가들에게 감사하다”며 “우리 사회가 청년들과 지역의 무한한 가능성과 잠재력을 확인하고 함께하려는 움직임을 보이고 있다는 것이 뿌듯하고, 이번 민간협력형 공간운영 사업은 이를 더 확장해갈 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

