"AI로봇이 샤부샤부 서빙합니다" KT DX 외식매장 문 연다

[아시아경제 구채은 기자] 샤부샤부 음식점에서 야채, 육수, 고기 등을 리필해주는 AI로봇이 등장한다. KT가 인공지능(AI) 로봇이 서빙을 하는 디지털 혁신(DX) 시범 서비스를 외식업체에 도입한 것이다.

9일 KT에 따르면 KT는 외식업체 썬앳푸드와 손잡고 샤부샤부 음식점 ‘지니 룸’에 맞춤형 AI 서비스를 시작한다. 샤부샤부 음식점은 고기, 야채, 육수 리필 등 고객 요청이 잦으며, 리필 바에 혼잡하게 줄을 서 있는 경우가 자주 발생한다. KT는 여기서 착안해 고객이 테이블에 비치된 기가지니 단말을 통해 음성으로 요청사항을 말하면 음식을 포함해 리필 메뉴, 앞접시, 생수 등을 AI 서빙로봇이 자리로 배달하는 서비스를 만들었다. 이 외에도 “오늘 날씨 어때?”, “신나는 노래 틀어줘” 등 일상적인 대화와 지니뮤직을 통한 음악 재생도 가능하다. 이번 서비스는 ‘모던 샤브 하우스 광화문D타워점’에서 만나볼 수 있다.

2세대 AI 서빙로봇은 올해 6월 KT가 지분 투자한 현대로보틱스와 공동으로 개발했다. KT AI 로봇사업단에서 자체 개발한 3D 공간맵핑 기술, 자율주행 기술 등 최첨단 소프트웨어를 탑재했다. 이를 통해 테이블 간 좁은 통로를 자유롭게 이동할 수 있다. 장애물 발견 시엔 유연하게 회피해 목적지까지 이동한다. 또한 배터리가 부족할 시 자동으로 충전대에 복귀해 충전한다. KT는 향후 서빙 외에도 로봇 호출, 음성제어 등 다양한 기능을 제공할 예정이다.

전홍범 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)은 “KT가 선보이는 AI 기반 외식업계 DX 시범 서비스는 점주의 운영 효율을 높이고 점원의 피로도를 낮추며 동시에 고객에게 색다른 경험과 만족을 제공하게 될 것이다”라며 “KT는 AI, 빅데이터, 로보틱스 등 기술력을 바탕으로 외식업계의 AI 기반의 DX화를 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr