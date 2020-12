제주항공·엘라고, 아이폰·에어팟 등 한정판 엑세서리 출시

12일 아이폰12 전 기종 케이스 및 에어팟 프로 케이스 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공은 애플 액세서리 전문기업 '엘라고'와 함께 한정판 아이폰·에어팟 등 액세서리를 출시한다고 9일 밝혔다.

제주항공에 따르면 오는 10일엔 아이폰12 전 기종 케이스와 에어팟 프로 케이스가 출시되며, 오는 24일엔 에어팟1·2 케이스와 핸드폰 스트랩이 추가된다.

제주항공 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 여행이 어려운 시기지만 여행의 설렘과 추억을 고객과 나누기 위해 다양한 시도를 하고 있다"면서 "다양한 브랜드와의 협업으로 더 많은 고객들이 브랜드 스토리를 경험하도록 할 것"이라고 전했다.

한편 오는 10일 오후 5시부터는 제주항공 공식 인스타그램을 통해 객실승무원들이 라이브 방송을 진행, 참여자를 대상으로 국내선 왕복항공권, 에어팟, 한정판 액세서리 등의 경품을 전달한다. 아울러 라이브방송 직후엔 제주항공X엘라고 제품을 최대 40% 할인된 가격에 구매할 수 있는 특가 행사도 진행한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr