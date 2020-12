이재명 "중대재해기업처벌법 도입은 국민의 준엄한 명령"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '중대재해기업처벌법' 국회 통과를 재차 촉구하고 나섰다.

이 지사는 8일 페이스북을 통해 "김훈 작가의 말처럼 '사람들이 날마다 우수수 우수수 낙엽처럼 떨어져서 땅바닥에 부딪쳐 으깨지고 있다'"며 현 대한민국 노동상황을 개탄했다.

그는 그러면서 "40년전 소년공 이재명은 프레스에 눌려 팔이 굽고 화학약품을 들이마셔 후각이 마비되었지만 죽지 않고 살아 남았다"며 "40년이 지난 2020년에도 생사를 '운'에 맡겨야 하는 사회는 정상적인 사회가 아니다"고 지적했다.

이 지사는 "(대한민국에서는 지금) 하루 평균 6명씩 매년 2400명이 일하다 죽고 있다"며 "산업화와 민주화 모두에 성공한 대한민국의 역사는 우리 시민들의 자부심인 만큼 '중대재해기업처벌법' 통과를 통해 그 자부심을 재확인하는 이정표가 되길 기대한다"고 강조했다.

이 지사는 특히 "국민의힘 김종인 위원장도 이 법안에 대해 '초당적으로 할 수밖에 없다'고 언급했다"며 "여야 모두 법안취지에 이견이 없으니 국민이 준엄하게 선택한 (더불어민주당)180석의 존재 이유를 법안 통과로 증명해 달라"고 압박했다.

