배우 김혜선, 세 번째 남편과 이혼설…결혼 4년 만

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김혜선이 결혼 4년 만에 이혼설에 휩싸였다.

8일 스포티비뉴스는 김혜선이 지난 9월 사업가 이차용 씨와 결별했다고 보도했다. 두 사람의 이혼 사유는 아직 알려지지 않았다.

이에 대해 김혜선 측은 아직 입장을 내지 않고 있다.

김혜선은 지난 2015년 SBS '불타는 청춘'에 출연해 "빚을 갚던 중 사기까지 당했을 때 봉사활동 단체에서 지금의 남자친구를 만났다"며 이 씨에 대해 처음으로 언급했다.

김혜선과 이 씨는 이듬해 5월 결혼했고, 2017년에는 TV조선 '스타쇼 원더풀 데이'에 출연해 신혼집을 공개하며 달달한 결혼 생활을 보여준 바 있다.

한편 김혜선은 지난 1995년 첫 번째 결혼 후 8년 뒤인 2003년 이혼했다. 김혜선은 이어 2004년 연상의 사업가와 재혼했고, 3년 만에 또다시 이별하면서 양육권과 친권을 얻기 위해 17억 원의 빚을 떠안은 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr