하이트진로, 3세 경영 본격화…장남 박태영 사장 승진

박문덕 하이트진로 회장 장남과 차남 각각 사장, 부사장 승진

[아시아경제 임혜선 기자] 박문덕 하이트 진로 회장의 장남 박태영 부사장(42·사진)과 차남 박재홍 전무(38)가 각각 사장과 부사장으로 승진했다.

하이트진로는 박태영 사장 등 9명에 대한 임원 승진 인사를 단행했다고 8일 밝혔다. 이번 인사는 지난해 출시한 테라와 진로이즈백의 성공적인 시장 안착과 10년간 이어온 맥주 부문 적자를 흑자로 전환하고 소주 시장 내 독보적인 시장 지배력을 확대한 데 따른 것이라고 회사 측은 설명했다

지난 5년간 경영전략본부장과 영업, 마케팅을 맡아 조직의 변화와 혁신을 주도해 온 박태영 부사장을 사장으로 승진 발령하고, 해외 사업을 총괄해 소주 세계화를 이끌고 있는 박재홍 전무를 부사장으로 승진시켰다. 이 외 생산, 영업, 관리·마케팅 부문에서 전무 1명, 상무 2명, 상무보 4명 등이 승진했다.

하이트진로 측은 "하이트진로는 이번 인사를 통해 향후 국내 맥주?소주 종합 1위 기업으로 지위를 공고히 하고 동시에 대한민국을 대표하는 글로벌 주류회사로서 지속 성장해 나갈 것"이라고 말했다.

아래는 임원 승진 대상자.

◇ 사장 승진

▶박태영 사장

◇ 부사장 승진

▶박재홍 부사장

◇ 전무 승진

▶이승란 전무

◇ 상무 승진

▶김성곤 상무

▶오성택 상무

◇ 상무보 승진

▶옥경준 상무보

▶박형철 상무보

▶오양균 상무보

▶전장우 상무보

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr