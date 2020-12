김산 무안군수, 국회 수차례 방문 내년 국·도비 2105억 ‘확보’

신안·무안 탄도만 갯벌복원사업 등 지역 현안사업 탄력

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 2일 정부 예산이 국회 본회의를 통과해 국·도비 예산 2105억 원을 확보함에 따라 지역 현안사업 추진에 탄력을 받게 됐다고 8일 밝혔다.

그동안 군에서는 김산 군수가 직접 중앙부처를 수차례 방문해 국비 지원을 건의했고, 주요 현안사업이 국회 심의과정에서 빠지지 않도록 지역 국회의원을 만나 사업의 타당성을 설명했다.

또한, 시책개발과 보고회를 통해 정부 지원사업을 발굴해 상부 기관에 지속해서 건의해왔다.

내년 정부 예산에 반영된 주요 신규 사업으로는 참전용사 기념탑 건립(1억5000만 원), (옛) 무안고 문화재생 사업(2억 원), 무안 음식물류 폐기물 공공처리시설 확충사업(2억8800만 원), 현경 자연재해위험 개선지구 정비(6억7500만 원), 남악신도시 생활권 미세먼지 차단 숲 조성사업(10억 원), 신안·무안 탄도만 갯벌복원사업(28억 원) 등이다.

또한, 생활SOC 복합화사업인 가족센터 건립사업(6억 원)과 공모사업으로 신재생에너지 융·복합지원 사업(20억4400만 원), 낙지 산란·서식장 조성사업(4억 원) 등이 선정됐으며, 주요 균특이양(도비) 신규 사업으로 해제 도리포 관광명소화사업(2억 원), 김 육상채묘 및 냉동망 시설 지원 사업(10억 원), 화물자동차 공영차고지 조성사업(5억 원) 등이 반영됐다.

이외에도 무안읍 도시재생 뉴딜사업(24억6500만 원), 어촌 뉴딜 300 사업(140억4200만 원), 연안 정비사업(42억4900만 원), 농촌 신활력플러스 사업(14억7000만 원), 마을 하수도 정비사업(51억8800만 원) 등 계속사업이 반영돼 현안사업 추진에 박차를 가할 수 있게 됐다.

김산 군수는 “지역 전략산업 육성과 경제 활성화를 위해 국고예산 확보가 절실한 실정이다”며 “열악한 지방재정의 한계를 극복하고 지역경제의 성장 동력을 확보하기 위해서 내년에는 더 적극적으로 정부 예산확보 활동에 나서겠다”고 말했다.

한편, 무안군은 오는 2022년 국고예산확보에 선제적으로 대응하기 위해 올해 12월 중 국고 건의사업 보고회를 개최하고 지역 현안사업에 대해서는 사전 용역추진과 투자심사 실시 등 사전절차를 이행해 국고 건의에 차질이 없도록 정부 예산확보 활동을 전개할 계획이다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr