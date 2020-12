이만기 유웨이 중앙교육평가연구소장 '수능 가채점 분석 및 지원전략' 특강

광진구, 12일 오후 2시 ‘2021학년도 온라인 입시설명회’ 개최...28~29일 지역 내 학교로 찾아가는 1:1 컨설팅 진행

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 12일 오후 2시 ‘2021학년도 온라인 정시지원 전략 입시설명회’를 개최한다.

이번 입시설명회는 수능이 끝난 수험생과 학부모를 대상으로 전문가의 강의와 입시정보를 제공해 전략적인 대학 진학을 돕기 위해 마련됐다.

입시설명회는 코로나19 예방을 위해 온라인으로 개최, 광진구청 공식 유튜브 채널에 접속하면 누구나 수강할 수 있다.

진행은 이만기 유웨이 중앙교육평가연구소장이 맡아 ▲정시 전형의 이해 및 특징 ▲2021 수능 가채점 분석 및 점수대별 지원전략 ▲수능 직후 필수 체크리스트 및 로드맵 등 유익한 내용으로 90분간 강의를 진행한다.

이와 함께 구는 오는 28일과 29일 지역 내 수험생을 대상으로 ‘학교로 찾아가는 1:1 컨설팅’을 실시한다.

이번 컨설팅은 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 전문입시 상담교사가 학교로 방문해 수험생의 개별 성적에 따른 맞춤형 1:1 상담을 진행하며, 가림막 설치, 거리두기 등 코로나19 방역수칙을 철저히 준수할 예정이다.

김선갑 구청장은 “코로나19로 그 어느 해보다 어려운 입시를 준비하고 있을 수험생들을 위해 전문적인 입시 정보를 제공하려고 한다”며 “수험생 본인만의 입시전략을 잘 세워서 원하는 결과를 얻으길 바란다”고 말했다.

