보성군, 군민 SNS 서포터즈 24일까지 모집

2021년 보성 홍보맨은 누구?

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 오는 24일까지 2021년 보성군을 홍보할 군민 SNS 서포터즈를 모집한다고 8일 밝혔다.

군민 SNS 서포터즈는 1년 동안 활동하면서 축제·행사 홍보, 지역 명소와 맛집 소개 등 다양한 정보를 전달하고, 군민들이 꼭 알아야 할 지원제도 등을 알리는 역할을 수행한다.

활동 기준을 충족한 서포터즈에게는 매월 소정의 원고료가 지급되고, 우수 활동자에게는 인센티브 등의 특전이 제공된다.

활동을 원하는 군민은 해당 읍면 사무소에서 방문 신청하거나, 보성군 홈페이지 고시·공고란에서 신청서를 내려받아 담당자 메일로 제출하면 된다.

자격 요건은 공고일 기준 보성군에 주민등록을 두고, 개인 SNS를 운영하고 있거나 운영할 예정이며, 월 3건 이상의 게시글 작성이 가능해야 한다.

군 관계자는 “보성 군민 SNS 서포터즈는 지역 로컬들이 직접 만드는 콘텐츠라는 차별성을 가지고 인기 콘텐츠로 자리매김하고 있다”면서 “지역에 애정을 가지고 즐겁게 참여해주실 여러분들의 지원을 기다리겠다”고 말했다.

한편, 서포터즈 선정은 12월 말 예정돼 있으며 개별 연락할 계획이다.

호남취재본부 박천석 기자