'한화솔루션과 합병' 갤러리아 "안정적인 투자 환경 확보"

갤러리아, 안정적인 투자환경 확보·적극적인 신규사업 진출

[아시아경제 임혜선 기자] 한화갤러리아는 한화솔루션과 합병을 결정했다고 8일 공시했다.

합병 목적은 사업영역 확대 및 경영 효율성 증대다. 갤러리아는 한화솔루션과의 합병으로 기존 백화점 사업 역량을 강화하고 신규 사업 기회가 늘어날 것으로 보고 있다.

소재 및 태양광사업이 주 사업인 한화솔루션은 한화그룹의 핵심 계열사다. 한화솔루션은 한화갤러리아의 지분 100%를 보유하고 있다. 한화솔루션는 한화도시개발 자산개발 사업부문도 한화갤러리아와 함께 합병한다. 한화갤러리아와 한화도시개발 모두 한화솔루션 자회사다.

합병이후 갤러리아와 도시개발 부문은 신용도 상승으로 자본 조달 비용이 감소하면서 기존 사업의 수익성을 극대화할 수 있다. 특히 갤러리아의 경우 프리미엄 리테일 분야의 신규 사업 투자에 유리해질 전망이다.

한화솔루션과 한화갤러리아는 합병결정 공시 이후 양사간 합병절차를 진행한다. 합병시점은 내년 4월(잠정)이다.

한편 이번 합병으로 한화솔루션은 기존 4개 부문(케미칼·큐셀·첨단소재·전략)에 2개 부문(갤러리아·도시개발)이 더해져 6개 부문 체제로 운영된다. 도시개발부문을 제외한 5개 부문은 각자 대표체제로, 도시개발 부문은 사업규모를 고려해 부문장 체제로 운영될 계획이다.

