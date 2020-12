유비케어, 통신단말 활용한 약국관리 시스템 국내 특허

[아시아경제 조현의 기자] 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 10,550 전일대비 300 등락률 -2.76% 거래량 1,676,392 전일가 10,850 2020.12.08 14:32 장중(20분지연) 관련기사 유비케어, 서울특별시 영등포구로 본점 소재지 변경유비케어, 주가 1만 550원 (-7.05%)… 게시판 '북적'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 ‘통신 단말을 이용한 약국 관리 시스템 제어 방법 및 약국 관리 시스템 제어 시스템’에 대한 국내 특허를 등록했다고 8일 밝혔다.

이번 특허는 약국 전산용 컴퓨터(PC)의 약국관리시스템(PMS)과 스마트폰, 태블릿 등 다양한 휴대기기를 연동하는 기술이다.

이 기술은 기존에 약국 PC를 통해 처리되던 처방 정보와 조제 내역, 결제 정보를 모바일로도 입력할 수 있어 약사의 업무 편의성을 개선할 것으로 기대된다.

또 의약품 조제 시간을 단축해 약국 내 환자의 대기 시간을 줄일 수 있다. 약제 조제 시 특이사항에 대한 정보도 휴대기기에서 바로 확인할 수 있다.

이상경 유비케어 대표는 "지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 올해 6개의 특허를 등록했다"며 "고객사의 경영 효율과 환자의 편의성을 향상시킬 다양한 기술을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr