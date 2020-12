GC녹십자랩셀 "차세대 NK세포치료제, 美 임상 1·2상 승인"

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 76,100 전일대비 9,600 등락률 -11.20% 거래량 2,095,190 전일가 85,700 2020.12.08 14:31 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀, 검색 상위 랭킹... 주가 -10.04%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다! close 은 미국 현지법인 아티바 바이오테라퓨틱스가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 자연살해(NK) 세포치료제 'AB101'의 임상 1·2상 시험계획을 승인받았다고 8일 밝혔다.

이번 임상에서는 기존 치료제 경험이 있는 재발·불응성 림프종 환자를 대상으로 안전성과 유효성을 평가한다. 임상은 현지 20개 암센터에서 진행된다.

AB101은 림프종 치료를 목적으로 항체치료제를 병용하는 제대혈 유래 방식의 차세대 NK세포치료제다. 앞선 동물실험에서 생존율·종양 억제 능력 등 항암효과가 기존 치료제보다 개선된 것으로 확인됐다.

이번 임상은 GC 녹십자랩셀과 아티바의 첫 협업 과제다. 아티바는 지난해 녹십자홀딩스(GC)와 GC 녹십자랩셀이 미국 샌디에이고에 설립한 법인이다. AB101을 기반으로 하는 양산 기술과 GC 녹십자랩셀의 NK세포치료제 파이프라인 기술을 도입해 상업화를 추진하고 있다.

아티바는 AB101을 시작으로 GC 녹십자랩셀 기술 기반의 AB200시리즈의 미국 임상을 내년부터 진행할 계획이다. 이를 위해 아티바는 올해 6월 투자금 7800만달러(약 846억원)를 유치했다.

GC 녹십자랩셀은 미국에서 개발되는 NK세포치료제 기술의 원천인 마일스톤 달성 단계별로 기술료를 받게 된다.

황유경 GC 녹십자랩셀 세포치료연구소장은 "아티바와의 협력을 통해 AB101이 당초 목표대로 임상 진입에 성공했다"며 "국내에서 다양한 선행 임상을 통해 확인되고 있는 GC 녹십자랩셀의 NK세포치료제 효과가 미국 임상을 통해 확인되길 기대한다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr