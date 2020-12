엔씨 K팝 플랫폼 '유니버스' 사전 예약 100만 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 출시 준비 중인 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스'(UNIVERSE)사전 예약 인원이 100만명을 돌파했다.

8일 엔씨에 따르면 유니버스는 모바일에서 다양한 온·오프라인 팬덤 활동을 즐길 수 있는 올인원(All-in-one) 플랫폼이다.

인공지능(AI) 음성 합성, 모션캡처, 캐릭터 스캔 등 IT 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 즐길 거리가 특징이다.

지난달 12일부터 사전 예약을 진행 중인 유니버스는 한국·미국·일본·대만·인도네시아·브라질 등 전 세계 186개국에 K팝 팬들이 참여하고 있다.

엔씨는 오는 16일 사전 예약자들에게 제공할 보상을 공개할 계획이다.

현재까지 유니버스에서 팬들을 만나기로 확정한 아이돌은 강다니엘, 더보이즈, 몬스타엑스, 박지훈, 씨아이엑스, 아스트로, 아이즈원, 에이비식스, 에이티즈, (여자)아이들, 우주소녀 등이다.

아티스트는 유니버스 출시 후에도 계속 추가될 예정이다.

엔씨는 앞서 자회사 클렙을 신설해 내년 초 출시를 목표로 유니버스 서비스를 준비하고 있다. 김택진 엔씨소프트 대표의 동생인 김택헌 엔씨 수석부사장이 클렙 대표를 맡았다.

