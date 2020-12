[아시아경제 금보령 기자] 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 2,430 등락률 +29.56% 거래량 56,643,945 전일가 8,220 2020.12.08 12:59 장중(20분지연) 관련기사 일신바이오, 콜드체인(저온 유통) 테마 상승세에 7.06% ↑일신바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 1.09%일신바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.5% close 베이스는 '초저온냉동고' 관련 특허권을 취득했다고 8일 공시했다.

일신바이오베이스 측은 "이번 특허는 영하 10도에서 영하 90도로 백신 등을 보관하는 초저온냉동고에 관한 것"이라고 설명했다.

