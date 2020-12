전직 대통령 사과 논란에 내홍 겪는 국민의힘…김종인 "협력해 달라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] '추미애-윤석열' 갈등과 부동산 문제 등으로 지지율 반사효과를 보고 있는 국민의힘이 이명박ㆍ박근혜 전 대통령에 대한 사과를 두고 내홍 조짐을 격화되고 있다. 김종인 비상대책위원장이 직을 걸고 사과를 강행하려 하는 가운데, 당내 의원들의 반발이 점점 더 거세지면서 내분으로 이어지는 상황이다.

김 위원장은 8일 오전 국회에서 열린 긴급의원총회에서 "우리가 어떻게 하면 국민의 마음을 우리편으로 돌려서 다시 한 번 이 나라를 정상화할 기회를 잡을 것인지에 전력을 다해야 한다"며 "불편한 점이 있어도 협력해 달라"고 양해를 구했다.

최근 전 대통령들에 대한 사과 여부를 두고 당 내 중진들을 중심으로 비판 여론이 일고 있는 것을 의식한 말로 보인다. 그는 "제가 여기 비대위원장 자리 앉아 있으면서 안주하려고 온 사람이 아니"라며 "목표한 바를 실현해야 한다고 생각하기 때문에, 여러분들이 다소 불편한 점이 있어도 당이 국민 마음을 어떻게 다시 얻을 수 있느냐 하는 노력에 대해 다같이 협력을 해 달라"고 말했다. 내년 보궐선거를 승리하기 위해서는 다소 불편하더라도 전직 대통령들에 대한 사과가 불가피하다는 점을 에둘러 표현한 것이다. 그러면서 사과 시도가 당내 반발로 여의치 않는 상황이 오면 직을 던지겠다는 배수의 진을 친 것으로 보인다.

그의 사과를 두고 당내 의견은 갈리고 있다. 배현진 원내대변인은 사과와 비대위원장 직을 연계해 배수진을 친 것을 겨냥해 이날 페이스북에 "위원장은 수시로 '직'을 던지겠다 하시는데 그것은 어른의 자세가 아니"라며 "배수진이라고 할 만큼 위협적이지도 않다"고 비판했다. 이어 "'난 언제든 떠날 사람'이라는 무책임한 뜨내기의 변으로 들려 무수한 비아냥을 불러올 뿐"이라며 "김 위원장이 사과할 일은 잘못된 역사를 여는 데(문재인 정권 탄생) 봉역하셨다는 바로 그것"이라고 덧붙였다.

당내 최다선인 정진석 의원도 "정당 대표의 사과와 반성은 그 자체가 목표일 수는 없을 것"이라며 "더 가열찬 전진과 반격의 토대를 마련하기 위한 것이라면 (가능하다)"고 에둘러 비판했다. 복당을 요구중인 홍준표 전 자유한국당 대표는 "사과는 굴종(屈從)의 길"이라며 "두 전직 대통령 문제는 우리가 YS(김영삼 대통령)식으로 돌파를 해야지 DJ(김대중 대통령)식도 아닌 굴종의 길을 선택 한다는 것은 또다른 2중대 논란만 일으킬 것"이라고 목소리를 높였다.

반면 조수진 의원은 과거 친노(친노무현) 세력의 '폐족 선언'을 언급하며 김 위원장을 두둔했다. 그는 "지금도 지나치게 늦었다"며 "처절한 반성, '신 폐족 선언'은 9월 정기국회 전에라도 했어야 했다"고 말했다. 조 의원은 "민주당이란 이름의 정당이 원내1당이 되는데는 폐족 선언으로 압축되는 처절한 반성 이후 8년이 걸렸다"며 "제1야당은 국민의 선택을 받지 못한다. 반성도, 책임도, 부끄러움도 보여주지 않고 있기 때문"이라고 강조했다.

