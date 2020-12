카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 8,500 등락률 -2.21% 거래량 445,138 전일가 385,000 2020.12.08 12:18 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close 는 8일 오전 11시 30분 현재 전일보다 2.08% 내린 37만 7000원에 거래되고 있다. 거래량은 37만 1589주로 전일 거래량 대비 41.81% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 8,500 등락률 -2.21% 거래량 445,138 전일가 385,000 2020.12.08 12:18 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

12월 3일 현대차증권의 김현용 연구원은 '전일 카카오페이지와 카카오엠이 합병을 검토 중이라는 언론 보도가 있었고, 현재 확정된 바는 없는 것으로 파악됨. 다만, 자회사의 순차적인 IPO가 동사 밸류에 미치는 영향이 전체 SOTP 가치의 절반을 상회할만큼 지대한 것으로 판단됨에 따라 페이지와 엠의 합병추진을 통한 거대 콘텐츠기업 출범은 충분히 합리적인 의사결정. IPO 예상 시기가 2022년으로 여유가 있고 페이 및 뱅크 대비 밸류 측면에서의 영향력은 상대적으로 낮음. '라고 카카오의 목표가를 42만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오를 32만 8244주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 16만 3705주 순매수, 14만 249주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr