권혁빈 스마일게이트 창업자, 게임산업 최초 문화훈장 수훈

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트는 창업자 권혁빈 희망스튜디오재단 이사장이 게임산업 최초로 보관문화훈장을 받았다고 8일 밝혔다.

문화체육관광부는 크로스파이어가 게임을 넘어 새로운 글로벌 문화 콘텐츠로 성장했고, 스마일게이트 그룹이 지식재산권(IP) 다각화 사업을 선도하는 등 산업과 문화 예술의 발전에 공헌한 점을 높게 평가했다.

권 이사장은 2002년 스마일게이트를 설립해 1인칭 슈팅게임 '크로스파이어'를 개발했다. 이후 크로스파이어는 2008년 중국 시장 진출과 더불어 전세계 80여개국에 진출해 10억명의 누적 회원수를 보유한 글로벌 게임으로 성장했다.

권 이사장은 "이번 훈장은 제 개인의 영광일 뿐 아니라 게임이 '대한민국 문화 콘텐츠 산업의 중추'로 당당하게 성장하고 수출 콘텐츠 효자 산업으로 자리 잡을 수 있도록 게임을 만들어 온 모든 게임인들에게 주는 응원이라고 생각한다"고 소감을 밝혔다.

이어 그는 "빌보드,아카데미상에서 한국 문화 콘텐츠 산업 종사자들이 이뤄낸 성과를 이어 받아 게임에서 최고 영예인 '고티(GOTY·Game of the Year) 최다 수상에 도전해 스마일게이트가 전 세계인들에게 사랑 받는 글로벌 IP 명가로 성장함을 물론, 세계가 대한민국 게임 산업을 주목할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

문화 훈장 수훈 이외에도 스마일게이트 계열사인 WCG(월드사이버게임즈)의 서태건 대표가 대통령 표창을 수상했다. 서 대표는 WCG 대표, 가천대학교 게임대학원장 등 민간 기업과 공공 기관에서 30여년간 다양한 게임 관련 업무를 수행하며 게임에 대한 부정적 인식 개선과 게임문화 진흥에 기여한 공로를 인정 받았다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr