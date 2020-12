LG하우시스, 아동·청소년시설 개선 '행복한 공간 만들기' 진행

[아시아경제 박소연 기자] LG하우시스가 전국 11개 지역아동센터에 인테리어 자재를 지원해 낙후된 시설을 개선하는 '행복한 공간 만들기' 활동을 펼쳤다.

8일 LG하우시스는 경기도 광명시 다솜지역아동센터에서 '2020 행복한 공간 만들기 완공식'을 가졌다.

LG하우시스는 올해 코로나19로 인해 지역사회 내 돌봄 시설의 중요성이 더욱 높아진 점과 대부분의 시설이 재정적 부담으로 노후된 환경 개선에 어려움을 겪고 있다는 점을 고려해 지역아동센터 개보수 지원에 나섰다.

LG하우시스는 전국지역아동센터협의회와 함께 개보수 공사의 시급성 및 노후화 상태를 고려해 경기도 1곳, 충청도 3곳, 경상도 3곳, 전라도 4곳 등 전국의 총 11개 지역아동센터를 선정, 바닥재 교체 및 도배 등 개보수 공사를 진행했다.

이날 행사가 열린 '다솜지역아동센터'는 2016년에 설립돼 현재 초등·중학생 약 30여 명이 이용하고 있는 시설로, 센터 내부의 바닥재와 벽지가 많이 훼손돼 아이들이 생활하는 데 어려움을 겪어와 이번에 개보수 공사를 진행하고 보다 쾌적한 환경으로 다시 문을 열었다.

김정숙 다솜지역아동센터 시설장은 "이번 LG하우시스의 도움으로 새로 단장한 센터에서 우리 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 아이들 돌봄과 운영에 더욱 힘써 나가겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

이동주 LG하우시스 홍보대외협력담당 상무는 "우리 미래의 주역인 아동·청소년들이 더 나은 환경에서 꿈을 키워 나가고 생활할 수 있도록 지원하는 '행복한 공간 만들기' 활동을 계속 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

한편, LG하우시스는 국내를 대표하는 건축자재 기업으로서 지난 2010년부터 현재까지 11년간 사업역량을 활용한 '행복한 공간 만들기' 활동을 계속 펼쳐오며 총 89개소의 아동·청소년 시설 개보수를 지원했다.

