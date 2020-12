엔케이맥스, ‘표적형 NK면역항암제’ 美 FDA 미팅 완료

[아시아경제 유현석 기자] 엔케이맥스는 아피메드(Affimed NV)와 공동개발하는 ‘표적형 NK면역항암제’ 미국 임상 1/2a상 사전 미팅(Pre-IND meeting)을 성공적으로 마쳤다고 8일 밝혔다.

‘AFM24’는 다수의 암세포에서 발현되는 ‘EGFR수용체’와 NK세포 사이의 연결고리가 돼 면역세포의 직접적인 암 살상효과를 유도하는 이중항체다. 이중항체 기술은 당시 시장에서 혁신적인 기술로 인정받아 로슈(Roche)의 계열사인 제넨텍(Genentech)에 5.5조원 규모로 기술이전(License-In) 된 바 있다.

엔케이맥스 아메리카 폴 송(Paul Y. Song) 부사장은 “암환자의 NK세포는 이중항체와의 결합도 및 암 살상효과가 낮아서 그간 AFM24 단독투여는 치료효과가 크지 않았다"며 "이 문제를 해결하기 위해 제넨텍은 고활성 NK세포를 찾았고, 엔케이맥스와의 협력을 요청했다”고 말했다.

그는 “지난 6월 물질이전계약(MTA: Material Transfer Agreement)를 맺고 슈퍼NK+AFM24 병용요법을 실험(In-vitro test)한 결과, 슈퍼NK는 AFM24와 결합도가 우수했으며 암세포 인지 및 살상효과가 크게 증가하는 것을 확인했다"며 "특히, 동종 슈퍼NK의 암살상능력이 큰 폭으로 증가된 점이 매우 고무적이다”라고 말했다.

이어 “현 면역항암제 개발시장의 관건은 암세포 추적능력 및 살상능력"이라며 "비소세포폐암, 대장암, 췌장암, 유방암 등 다양한 암종에서 발현되는 ‘EGFR수용체’를 추적하여 살상하는 ‘표적형 NK면역항암제’가 개발된다면, CAR-NK를 대체하는 항암제의 새로운 패러다임이 될 것”이라고 기대감을 전했다.

