구로구청 직원 B씨 행정전화 ‘구로톡’로 통화...

직원 개인정보 보호 위해 전용앱 개발…앱 다운받으면 개인 스마트폰이 행정전화 역할... “직원 전화번호 비공개, 수신인에게 신뢰감 제공 효과”…직원간 메신저 기능도 가능

[아시아경제 박종일 기자] “스마트폰이 들고 다니는 행정전화로 변신!”

구로구(구청장 이성)가 직원 스마트폰을 활용해 사무실 행정전화를 출장, 외근 등 업무현장에서 사용할 수 있는 ‘구로톡(GURO Talk)’ 서비스를 선보였다.

구로구는 “개인 전화번호 누출로 피해를 보는 일이 없도록 하기 위해 직원들의 스마트폰으로 행정전화 기능을 수행할 수 있는 전용앱 ‘구로톡’을 개발해 운영하고 있다”고 8일 밝혔다.

구로구는 이를 위해 지난 4월부터 두 달간 전문업체에 의뢰해 앱을 개발, 6월부터 시범운영에 들어갔다.

전용앱인 ‘구로톡’을 스마트폰으로 다운받아 실행시키면 구청 행정전화 번호로 전화 걸기와 받기가 가능해진다. 직원들은 개인 전화번호를 공개하지 않아도 돼 개인정보 보호가 가능, 민원인에게는 행정번호가 표출돼 신뢰감을 주는 효과가 있다. 외부에서 전화 응대를 할 수 있어 신속한 민원처리도 가능해졌다.

‘구로톡’ 앱은 행정전화 외에도 직원 간 메신저, 전화번호 검색 기능 등도 갖춰 직원끼리의 의사소통도 수월해졌다.

구로구 관계자는 “최근 구 직원을 대상으로 서비스 이용 만족도 조사를 실시한 결과 응답자 259명 중 75%가 ‘구로톡’ 앱이 매우 유용하다고 평가했다”며 “직원들이 불편 없이 사용할 수 있도록 정기적인 업그레이드를 실시할 계획”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr