美 뉴욕·캘리포니아 확진자 급증…"병상 부족, 의료 체제 붕괴 위기"

뉴욕주 양성률 지난달보다 2배 넘어

캘리포니아주 입원 환자 수 2주 동안 70% 이상 급증

파우치,"연말 연휴기간을 거쳐 내년 초까지 확산세 이어질 것"

[아시아경제 나주석 기자, 김수환 기자] 미국 뉴욕주과 캘리포니아주에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증세를 보이면서 병상이 포화상태에 빠져 의료 체계가 붕괴할 수도 있다는 관측이 나왔다. 더 큰 위기 상황이 이어질 것이라는 관측이 나오는 가운데 벌써부터 병상이 부족 상태여서 위기감이 고조되고 있다.

7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 미국내 누적 확진자 수 상위권을 기록한 뉴욕주(5위)와 캘리포니아주(1위)에서 코로나19 확산세가 이어지며 병동 수용률이 위험 수준에 이르렀다고 보도했다. NYT에 따르면 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 전면적인 봉쇄 조치를 예고했으며 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 폭증하는 확진자 수로 인해 주 전역에 걸쳐 병원 수용량이 위험 수준에 도달했다고 밝혔다.

쿠오모 주지사는 지난 몇 주에 걸쳐 주의 모든 지역에서 코로나19 확진자 수, 입원 환자 수, 양성률 모두 급증하고 있다고 경고했다. 그는 이날 기자간담회에서 현재 4602명의 코로나19 확진자가 입원한 상태며 대부분의 병원에서 병동 포화라는 “악몽”이 발생할 수 있다고 말했다. 현재 뉴욕주의 누적 확진자 수는 74만 9000여 명으로 이날 하루 동안 6000명이 넘는 확진자가 발생했다. 롱아일랜드프레스에 따르면 전날 기준 뉴욕주의 경우 4.71%의 양성률을 기록해 30일 전(2.2%)보다 2배 이상 급증했다.

누적 확진자 수 138만여 명으로 미국 내에서 가장 많은 확진자 수를 기록하고 있는 캘리포니아주의 상황도 마찬가지다. 뉴섬 주지사는 이날 기준으로 1만 명의 코로나19 확진자가 병원에 입원한 상황이며 이는 2주 전보다 72% 급증한 수치라고 밝혔다. 그는 집중치료를 받는 중증환자도 같은 기간 69% 급증했다고 덧붙였다.

이에 캘리포니아주는 이날부터 코로나19 확산 방지를 위한 자택대기령을 발령하는 등 강경한 봉쇄 조치에 들어갔다. NPR에 따르면 캘리포니아주의 봉쇄 조치는 연말까지 3주 동안 발효되며 주의 85%에 달하는 인구가 영향을 받게 된다. 뉴섬 주지사는 주 전역에 걸쳐 현재 7만 3000여 개의 병상이 남아있지만, 중증환자의 급증이 예상됨에 따라 일부 시에서는 자체적으로 추가적인 병상 확보에 나서고 있다고 밝혔다.

앤서니 파우치 미국 국립 알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 지금의 확산세가 연말 연휴 기간을 거쳐 내년 초까지 이어질 수 있다고 내다봤다. NYT에 따르면 그는 “내년 1월 중순이 확산세의 절정이 될 것”이라고 경고했다.

