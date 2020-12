[클릭 e종목]"한국금융지주, 수익원 다각화·카카오뱅크 지분가치 상승 시너지"

[아시아경제 오주연 기자] SK증권은 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,700 2020.12.08 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-3일국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고[e 공시 눈에 띄네]코스피-17일 close 에 대해 수익원 다각화와 IB 경쟁력, 카카오뱅크의 기업가치 상승 등 여러 부문에 경쟁력을 보유하고 있다면서 투자의견 '매수'와 목표주가 10만4000원을 각각 유지했다.

8일 SK증권은 한국금융지주의 2021년 지배주주 순이익이 8150억원으로 올해보다 15% 증가할 것으로 내다봤다. 위탁수수료 감소에도 불구하고 IB 및 자산관리 수수료의 증가, 유가증권운용실적의 정상화 등에 힘입어 증가세를 보일 것이라는 설명이다. 올해 지배주주순이익은 7100억원으로 전년대비 16% 감소할 것으로 예상했다. 그러나 이는 전년도의 실적이 워낙 좋았던데 따른 기저효과 및 1분기 ELS 헤지운용 손실로 인한 영향일 뿐이라고 진단했다.

한국금융지주의 투자 포인트는 크게 4가지로 요약했다. 구경회 연구원은 "수익원 다각화, IB 의 높은 경쟁력, 우수한 장기성과, 카카오뱅크의 기업가치 상승 등으로 인해 향후 주식시장 거래 대금이 감소한다고 해도 한국금융지주의 실적은 안정적인 증가세를 보일 전망"이라고 설명했다.

구 연구원은 "카카오뱅크의 기업가치는 10조원으로 가정했으며, 비상장 디스카운트 50%를 추가 적용해 목표주가에 반영했다"며 "최근 카카오뱅크가 1조원의 유상증자를 실시하면서, 9조3000억원의 기업가치를 인정받았다"고 언급했다. 이어 "한국금융지주가 보유한 카카오뱅크 지분 33%는 증자가격 기준으로 3조1000억원에 달한다"면서 목표주가 10만4000원을 유지했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr