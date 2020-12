"지킬앤하이드 대통령" 비난한 유승민에…양향자 "안철수가 보여"

[아시아경제 강주희 기자] 양향자 더불어민주당 최고위원은 7일 문재인 대통령을 '지킬앤하이드'에 비유한 유승민 전 국민의힘 의원을 향해 "품격마저 포기하진 말아달라"고 비판했다.

양 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "개인적으로 유 전 의원의 품격과 내공을 존경했기에 오늘의 발언은 매우 유감"이라면서 "격조 있는 비판이 더 아픈 법"이라고 지적했다.

양 최고위원은 "정치인에게 비판은 숙명이라지만 오늘의 표현은 지나쳤다"라며 "보고 배울 후배들이 더 많을 선배 정치인의 언어로는 적절하지 않았다"고 비판했다.

이어 "의원님께 안철수 대표의 모습이 보이는 것 같다는 제 생각이 착각이길 바란다"며 "두 분의 동행은 한 번으로 족하다"고 꼬집었다.

앞서 유 전 의원은 이날 문 대통령이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등에 처음 사과 입장을 발표한 것에 대해 "법무장관을 내세워 온갖 무리한 수단을 총동원해 검찰총장을 쫓아내려던 대통령과 오늘 저 말을 태연히 내뱉는 대통령은 과연 동일인이 맞는가"라며 "유체이탈도 이 정도면 심각한 중증의 환각 상태"라고 맹비난했다.

이어 "국민 위에 군림하는 권력기관은 없도록 하겠다는 대통령과 자기들 마음대로 공수처장을 임명하려고 공수처법을 또 뜯어고치려는 대통령은 과연 동일인이 맞는가"라며 "우리는 지금 지킬앤하이드 뮤지컬을 보고 있는 건가"라고 했다.

