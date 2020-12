지인 교육시설 보조교사 코로나19 확진으로 자가격리…"PCR 검사 결과 음성판정 통보 받아"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 7일 "강민석 대변인은 국립중앙의료원으로부터 코로나바이러스 PCR 검사결과 음성판정 통보를 받았다"고 밝혔다.

앞서 강 대변인은 지인이 다니는 교육시설 보조 교사의 코로나19 확진으로 자가 격리에 들어간 바 있다. 강 대변인은 밀접 접촉자는 아니었지만 만일의 경우를 대비해 선제적으로 검사를 받은 것으로 알려졌다.

앞서 청와대 관계자는 "자비를 들여서 자발적으로 검사를 받고 비대면 재택근무에 들어갔다"고 밝힌 바 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr