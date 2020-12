윤석헌 "코로나 지원 종료 대비...선제적 구조조정 필요"

[아시아경제 박지환 기자] 윤석헌 금융감독원장은 7일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 일단락 되면서 금융지원이 종료될 때를 대비해 선제적인 기업 구조조정이 꼭 필요하다"고 밝혔다.

윤 원장은 이날 서울 중구 은행회관에서 자본시장연구원이 개최한 '기업부문 취약성 진단과 과제' 심포지엄 축사를 통해 "코로나19가 일단락되면서 금융지원이 종료될 때 잠재 부실이 일시에 현재화하는 절벽효과에 대비해야 한다"며 이같이 말했다.

윤 원장은 "국내기업의 영업 실적이 크게 악화돼 영업이익으로 이자도 못 갚는 한계기업의 비중이 작년 14.8%로 사상 최고치를 기록했다"며 "저금리 기조에 기대 (한계기업들이) 장기간 연명하면서 국내 경제에 부담으로 작용하고 있다"고 지적했다.

윤 원장은 "코로나19 장기화에 따른 비대면 확산으로 사업구조 전반이 크게 변화하면서 기업들의 사업구조 전환 및 재편이 그 어느 때보다 절실하다"고 진단했다. 특히 대내외 경제 불확실성이 확대된 현시점이야말로 효과적 기업구조조정 전략을 수립할 적기라고 판단했다.

그는 "조기 구조조정을 통한 골든타임을 확보하는 것이 가장 중요하다"며 "끝까지 버티면 살아남았던 과거 고성장 시대의 낡은 패러다임에서 벗어나야 한다"고 강조했다.

특히 윤 원장은 "채권은행 중심의 그간의 재무 구조조정은 한계에 봉착했다"며 "재무위험보다 사업위험이 더 중요해진 만큼 채권은행은 '건강검진' 역할에 주력하고 구조조정은 전문가인 시장 플레이어들이 할 수 있도록 해야 한다"고 덧붙였다.

그러면서 "채권은행은 더 이상 단기 성과에만 집착하지 말고 기업 선별 기능을 강화해 선제적 구조조정의 기반을 조성해 나가고 기업 부문 위험이 금융 부문에 전이되지 않도록 신용리스크를 관리하고 충분한 손실흡수 능력을 유지해야 한다"고 밀했다.

