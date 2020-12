주호영 “與, 공수처법 폭거…모든 수단 다해 끝까지 막을 것”

"민주당 '독재 본색'…민주주의 파괴"

"文대통령, 무엇이 두렵나…이런다고 잘못 감춰지나”

“대한민국 국민들이 전부 개돼지고 바보인가”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 7일 더불어민주당이 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정을 추진하는 것에 대해 “공수처법을 일방 처리하면 이 정권은 바로 폭망의 길로 들어설 것”이라며 “국민들이 용서치 않을 것”이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 긴급의원총회에서 “제1야당에 주어진 소명, 우리 다시 한 번 되새기고 반헌법적 법률, 앞뒤 맞지 않는 법률, 특정 계층에게 특혜 주는 법률, 대한민국의 성장을 저해하는 법률을 반드시 막자”며 “제가 앞장서겠다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “민주당이 독재 본색을 그대로 드러내고 있다. 공수처법 비롯한 헌법에도 맞지 않고 법을 오는 9일까지 통과시키겠다고 엄포를 놓더니 법사위에서 5·18 관련 법을 통과시키고, 공수처법 일방 통과시키려고 상정하는 폭거를 자행하고 있다”며 “헌정 파괴, 법치주의 파괴, 민주주의 파괴”라고 날을 세웠다.

주 원내대표는 “월성원전 1호기 폐쇄 수사가 목을 조여 들어가니 그렇나. 울산 시장 선거 개입 사건이 청와대를 향하니 그렇나. 드루킹 사건의 김경수 경남도지사가 유죄되니 그 윗선 감추기 위해 그렇나”라며 “윤석열 검찰총장을 쫓아내려고 하는 것도 모자라서 이제는 완전히 게슈타포 공수처를 자기들이 법을 만들려고 한다”고 지적했다.

주 원내대표는 “문재인 대통령은 무엇이 두렵나. 권력이 제대로 잘해야 퇴임 후가 안전한 것이지 이렇게 한다고 잘못이 감춰질 것 같나”라며 “대한민국 국민들이 전부 개돼지고 바보인가”라고 꼬집었다.

주 원내대표는 “민주당이 숫자의 힘으로 무엇이든 밀어붙일 수 있지만 우리는 법이 허용하는 모든 수단을 다해 끝까지 막고 힘이 모자라면 국민에 호소하고 하소연해 법치주의 민주주의 지켜내겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr