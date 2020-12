광양시, 올해 ‘청소년 정책제안 공모’ 우수제안 5건 선정

우수상 2팀, 장려상 3팀… 청소년 정책참여 및 기회 확대

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 올해 ‘청소년 정책제안 공모’에서 우수제안 5건을 선정했다고 밝혔다.

이번 공모는 지역 내 청소년들의 시정 참여 기회를 확대하고 시 정책에 대한 시민의 목소리를 듣기 위해 지난 10월에 실시했으며, 접수된 제안을 평가하기 위해 지난달 25일 심사위원회를 개최했다.

심사위원회는 시청 아동친화도시과, 광양교육지원청, 광양시청소년문화센터, 광양시청소년상담복지센터에서 각각 추천을 받아 총 4명으로 구성했다.

접수된 8건의 제안에 대해 실현가능성, 창의성, 효과성, 내용충실성 등 평가기준에 따라 심사해 우수상 2팀, 장려상 3팀을 선정했다.

상장 및 시상금은 시상자들이 속한 학교를 통해 전달할 예정이며, 선정된 우수 공모작은 관련 부서의 최종 검토를 거쳐 광양시 정책 및 예산에 반영할 예정이다.

송명종 아동친화도시과장은 “선정된 우수제안이 시 정책에 반영돼 지역 청소년들의 정책참여 확대와 지역사회에 대한 관심을 높이는 계기가 되었으면 좋겠다”고 말했다.

