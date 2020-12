손혜원 "주진우 해명은 변명, 연기 같다"

[아시아경제 강주희 기자] 손혜원 전 열린민주당 의원이 '윤석열 검찰총장 편을 들었다'고 지목당한 '나는 꼼수다(나꼼수)' 출신 주진우 전 시사인 기자의 해명에 대해 "해명보다는 변명으로 들린다"고 진정성을 의심했다.

손 의원은 6일 자신의 페이스북에 주 전 기자가 같은 날 올린 유튜브 해명 영상을 공유하며 "아무 대응 않고 그냥 넘어가시는 게 나을 걸 그랬다"며 "진심보다 연기가 먼저 보인다"고 말했다.

주 전 기자는 최근 나꼼수를 함께 진행했던 김용민 평화나무 이사장 등 친문(親文) 진영으로부터 추미애 법무부 장관과 윤 총장 간 갈등 국면에서 윤 총장 편을 들었다며 비난받고 있다.

주 전 기자는 해당 영상에서 김 이사장이 공개 질의한 의혹에 대해 해명했다. 주 전 기자는 먼저 양정철 전 민주연구원장과 윤 총장을 소개해주며 윤 총장에 '충성맹세'를 하게 했다는 의혹에 대해 "그런 자리는 없었다. 두 사람을 소개한 적 없다"고 반박했다.

추 장관을 찾아가 수사지휘권 발동을 반대하고 따졌다는 의혹에 대해서도 "내가 뭐라고 (장관에게) 그랬겠는가"라며 "명백한 허위사실"이라고 일축했다.

이어 "지난 7월 초 경기도 모처에서 장관 업무와는 무관한 이야기로 10여 명과 함께 만났다"며 "분명 그 모임은 수사지휘권 발동 전이었다. 그런 말이 나올 이유가 없다"고 부인했다.

그는 "여러분이 갖는 아쉬움을 이해한다. 저 미숙하고 부족한 점이 많다. 그 부분은 꼭 채우겠다"라며 "명확히 밝히는데 저는 검찰 개혁을 적극 지지한다. (검찰 개혁은) 꼭 우리가 이뤄야 한다. 제가 수십 차례 수백 차례 강조했다"고 토로했다.

마지막으로 주 기자는 "용민아 전화 받아라"고 덧붙였다. 본인은 김 이사장에게 관련 사실을 해명하려 했으나 오히려 김 이사장이 자신을 피했다는 취지의 주장인 것으로 보인다.

그러나 이후 김 이사장은 자신의 페이스북에 "주진우 기자가 저에게 '전화를 받으라'고 한 모양인데, 지난번 공개질의 올리고 지금까지 통화한 내역(에 없다)"고 반박했다.

그러면서 "저는 이번 답변으로도 아직 그가 윤석열 집단과 절연했다는 믿음을 갖지 못했다. 진실을 향한 주진우 기자의 진정성을 다시 확인하는 그날을 앙망해 본다"고 했다.

앞서 김 이사장은 지난 3일 "그동안 주진우 기자의 행적과 발언을 살펴볼 때 그가 과연 같은 편인지 의문을 가질 일이 적지 않았다"며 "주진우 기자를 '윤석열 패밀리'로 보는 게 합리적이라는 뼈아픈 결론을 내리게 됐다"고 말했다.

그러면서 김 이사장은 주 전 기자에게 △양정철 전 민주연구원장과 윤 총장 회동에 참석한 이유 △'검언유착' 의혹에서 한동훈 검사장 입장을 대변한 이유 △추 장관에게 수사지휘권 발동이 부당하다고 한 이유 △홍석현 중앙일보 회장과 윤 총장 회동 보도를 저지하려 한 이유 등 4가지를 질문했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr