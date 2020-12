한불모터스, 겨울맞이 서비스 캠페인…"37개 항목 무상점검"

주요 부품 가격 및 공임 할인 혜택도

[아시아경제 김지희 기자] 푸조와 시트로엥, DS 오토모빌의 공식 수입원인 한불모터스가 7일부터 오는 19일까지 약 2주간 ‘2020 겨울맞이 서비스 캠페인’을 진행한다.

한불모터스는 겨울철 고객들의 안전한 차량 운행을 위해 푸조, 시트로엥, DS 전 차종을 대상으로 배터리, 엔진 및 브레이크 오일, 냉각수 등 겨울철 안전운행과 밀접한 37가지 필수 점검항목에 대한 무상점검 서비스를 제공한다. 미등과 브레이크 전구류 무상 점검 및 교환 서비스도 진행한다.

이와 함께 주요 부품의 가격과 공임 할인 혜택도 마련했다. 연료 필터 관련 부품은 50%, 그 외 순정 부품과 공임은 10% 할인 혜택을 제공한다. 단 사고?보험 수리, 부품 판매는 제외된다. 또한 25만원 이상 유상 수리 고객 전원에게는 ‘록시땅 어메니티’를 사은품으로 준다.

이번 서비스 캠페인은 전국 푸조, 시트로엥, DS 공식 서비스센터에서 동시 진행된다. 서비스를 이용하고자 하는 고객은 가까운 서비스센터에 문의해 서비스 예약을 진행하면 된다.

송승철 한불모터스 대표이사는 “올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 평소보다 차량 운행이 잦은 겨울철이 될 것으로 예상됨에 따라 고객들의 보다 안전한 겨울철 차량 운행을 지원하기 위한 서비스 캠페인을 마련했다”며 “무상점검과 부품, 공임비 할인 등 다양한 혜택을 통해 고객들이 합리적인 가격으로 겨울철 차량 운행 준비를 하길 바란다”고 말했다.

