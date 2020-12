소방청-경남도, 내년까지 취약계층 14만가구에 화재경보기 보급

[아시아경제 조인경 기자] 소방청과 경상남도가 도내 취약계층 14만가구에 화재경보기와 소화기를 보급한다고 7일 밝혔다.

경남도 소방본부는 지난 2월 기획재정부 산하 복권위원회의 2021년 복권기금 사업으로 '취약계층 주택용 소방시설 보급'을 신청해 국비 79억100만원을 확보했다. 그동안 낙후 지역의 소방시설 구축을 위해 복권기금 예산이 투입된 경우는 있었지만 취약계층 주택용 소방시설 보급을 위한 예산은 전국 최초다.

경남도는 이번 예산 확보로 취약계층 대상을 기존 기초생활수급자와 차상위계층 뿐 아니라 장애인, 독거노인, 한부모가정, 다문화가정까지 확대해 현재 50% 정도 설치된 주택용 소방시설을 내년에는 도내 전 취약계층에 확대 설치할 계획이다.

지난 2012년 이후 최근 9년간 경남도 내 주택화재 사망자는 총 77명으로, 이 중 70세 이상이 40명(51.9%)이다. 고령의 노인이 홀로 사는 주택의 경우 화재를 인지할 수 있는 화재경보기와 초기 소화에 사용되는 소화기가 필수적이라는 게 소방본부 측의 설명이다.

경남도 소방본부는 앞서 주택용 소방시설 설치가 의무화되기 전인 2008년부터 도(시·군) 예산과 사회공헌 사업을 통해 기초생활수급자 등 취약계층 14만여가구에 주택용 소방시설을 무상 보급해 왔다.

신열우 소방청장은 "2025년이면 우리나라가 초고령 사회가 되고, 특히 도 지역은 고령화 정도가 더 심한만큼 중앙정부에서도 화재경보기 보급 사업을 중점 추진하고 있다"며 "이번 경남도의 사례가 전국적으로 확대되기를 바란다"고 말했다.

