피죤, 3년 연속 대한민국 100대 브랜드

[아시아경제 조유진 기자] 종합생활용품 전문기업 피죤(대표 이주연)이 브랜드 가치 평가회사 ‘브랜드스탁’이 발표한 ‘2020년 대한민국 100대 브랜드’ 평가에서 종합순위 70위를 기록하며 3년 연속 ‘100대 브랜드’로 선정됐다고 7일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 평가지수인 BSTI 점수가 높은 브랜드를 상위 100위까지 선정해 발표하는 국내 유일의 브랜드 가치평가 인증제도다. 총 230여 개 부문의 대표 브랜드 1000여개를 대상으로 진행됐다.

피죤은 2018년도 생활용품기업 중 유일하게 대한민국 100대 브랜드 종합순위 82위를 기록했고, 지난해에는 최종 76위에 이름을 올렸다. 올해는 전년도보다 여섯 계단 상승한 70위에 오르며 3년 연속 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

피죤은 1978년 국내 최초로 섬유유연제를 출시한 이래 단순한 제품 효용가치 이상의 ‘고객 생활문화 혁신’에 주력해왔다. 특히 ‘빨래엔 피죤~’이라는 광고 캠페인을 통해 소비자들의 마음 속에 섬유유연제의 대명사로 각인되며 강력한 브랜드 파워를 구축했다.

최근 웰빙, 로하스 등 건강과 아름다움을 동시에 추구하거나 프리미엄 제품을 선호하는 등 가치소비를 중시하는 소비자들의 구매욕구를 충족시키기 위해 피죤은 고급화 및 다변화 전략으로 끊임없는 변화와 혁신을 지속하고 있다.

그 결과 올해 초 ‘자연의 향’을 컨셉으로 출시한 ‘고농축 피죤 보타닉’을 비롯해, 열에 강한 특수 부직포에 명품 향을 담은 ‘건조기용 피죤’이 꾸준한 사랑을 받고 있고, 강력탈취와 정전기 방지에 탁월한 효과를 지닌 섬유탈취제 ‘스프레이 피죤’ 등이 소비자들의 호응을 얻고 있다.

피죤 관계자는 "앞으로도 품질뿐만 아니라 소비자들의 니즈를 고려한 다양한 제품 출시와 꾸준한 마케팅 활동을 통해 행복한 삶을 창조하는 최상의 생활문화 파트너로서의 브랜드 입지를 잘 구축해나갈 것"이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr