AK플라자, 분당점 리뉴얼…3대 빵집부터 취미가전까지

샌프란시스코 3대 빵집 '타르틴 베이커리' 입점

편의점·게이밍기어 등 이색 매장도

[아시아경제 차민영 기자] AK플라자는 분당점 1층 개편작업을 마친 후 새롭게 오픈한다고 7일 밝혔다.

AK플라자 분당점은 이번 개편을 통해 지역 소비자들에게 친근함을 유지하면서도 보다 젊고 트렌디한 백화점 이미지를 부각하기 위해 특색있는 브랜드를 배치하고 고객 동선을 조정했다. 신규 브랜드도 다수 유치했다.

1층 광장 전면에는 샌프란시스코 3대 빵집으로 유명한 ‘타르틴 베이커리’가 대형 매장으로 들어섰다. 구매한 빵과 음료를 바로 먹을 수 있도록 마련된 넉넉한 좌석은 분당점의 랜드마크인 피아짜360 광장과 조화를 이룬다. 세계 와인 산지의 대표 와이너리 고급 와인부터 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 글라스 와인 등 구매와 시음이 모두 가능한 ‘에노테카’ 매장, 와인과 곁들이기 좋고 정통 샤퀴테리, 하몽, 살라미 맛집으로 수요미식회에 소개된 ‘더 샤퀴테리아’ 매장을 나란히 배치했다.

이밖에 가로수길에서 편의점 콘셉트의 라이프스타일숍으로 MZ세대들에게 유명한 ‘나이스웨더’ 매장, 게이밍 체어, 키보드, 마우스로 인지도가 높은 ‘제닉스’ 매장이 백화점 최초로 입점했다. 또 다양한 브랜드들과 협업해 독창적인 아트토이 영역을 개척하고 있는 ‘쿨레인라보’도 분당점에서만 볼 수 있는 컨셉형 매장으로 입점했다.

한편 AK플라자 분당점은 2층 명품의류 장르도 트렌디한 명품 의류·잡화 브랜드를 한층 더 보강해 기본보다 고객들이 젊고 감각적인 느낌을 받도록 노력했다. 또 지난 8월 ‘리빙전문관’으로 대대적인 개편을 진행했던 5층과 6층은 전년 대비 가전 장르가 223% 신장하는 등 전체적으로 매출이 116% 늘었다.

AK플라자 상품본부 관계자는 “방문하는 고객의 일상처럼 친숙하면서도 특별한 경험을 제공하는 백화점으로 인식되길 기대한다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr