비대면 서비스 확대로 소상공인 편리해졌다

소진공, 정책자금 신청, 제증명 및 확인서 발급 등 대부분 업무 온라인 지원

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 소상공인 대상 디지털, 비대면 서비스를 적극 시행하면서 소상공인들의 편의를 크게 향상 시키고 있다.

현재 소진공에서 제공하는 비대면 서비스는 '정책자금 지원', '세액공제용 소상공인확인서 발급', '챗봇상담' 등으로 포스트코로나시대에 발맞춰 소상공인 지원서비스를 온라인으로 전환, 수요자인 소상공인에 대한 지원 실효성을 높여 나가고 있는 것이다.

먼저 정책자금 신청부터 지급까지 온라인 정책자금 홈페이지에서 처리할 수 있게 해 그간 소상공인들이 자금 신청을 위해 1~2일씩 생업을 중단하고 소상공인지원센터를 직접 방문해야 하는 부담을 덜 수 있게 했다.

소진공은 지난 2월부터 정책자금 온라인 서비스를 통해 각종 제증명 및 소상공인확인서 발급, 사전예약 서비스도 지원하고 있다. 현재까지 제증명 발급 3만972건, 대리대출 확인서 발급 1만9806건, 직접대출 사전방문 예약 3만8961건 등으로 온라인을 통한 발급과 예약신청이 꾸준히 증가하고 있다.

이 서비스들은 '소상공인 정책자금 홈페이지'에서 이용할 수 있으며, 제증명 발급서비스는 상시로, 대리대출 확인서와 직접대출 사전방문 예약은 정해진 신청기간에 이용할 수 있다.

소진공은 또 공공기관 최초로 신한은행과 함께 블록체인 기반 정책자금 지원 플랫폼을 구축, 지난 10월부터 운영하고 있다. 블록체인을 통해 실시간 대출정보를 교차 확인함으로써 심사 기간을 단축하며, 안전하고 신속한 민원처리 등에 선제적으로 대처할 수 있을 것으로 기대된다.

지난 8월부터는 세액공제용 소상공인 확인서를 온라인으로도 발급해주고 있다. 지난 4월 '착한임대인' 및 '선결제 캠페인' 참여자에게 세액공제 혜택을 주기 위해 조세특례제한법이 개정되면서 이들이 보다 편리하게 제출서류 중 하나인 세액공제용 소상공인확인서를 발급받을 수 있도록 하기 위해서다.

이전에는 확인서 발급을 위해 전국 66곳의 소상공인지원센터를 직접 방문해야 했는데, 온라인으로 신청부터 발급(출력)까지 가능하도록 시스템을 구축했다. 지난 8월 온라인 발급서비스 개시 이후 11월 말까지 온라인 발급건수는 전체 발급 건수의 81%(5870건)에 이르고 있다.

소진공은 지난달 말부터 소상공인 정책자금 및 지원사업 정보 등 소상공인들이 궁금해 하는 사항에 대해 실시간으로 답변을 제공하는 '챗봇서비스'도 운영하고 있다.

챗봇서비스 '소담봇'은 그동안 소상공인이 직접 지원기관 홈페이지에 접속해 일일이 자신이 원하는 정보를 검색해야 하는 번거로움을 줄여 이용 편의성은 물론 정보에 대한 접근성도 크게 개선한 서비스다. 특히 모바일로도 이용이 가능해 언제어디서나 수요자에게 정보를 제공할 수 있게 했다.

소담봇은 세 개의 채널을 통해 이용할 수 있다. '소진공 홈페이지' 또는 '소상공인마당'에 접속한 후 바탕화면에 있는 '챗봇' 버튼을 클릭하거나, 휴대폰 카카오톡에서 '소상공인 상담챗봇' 또는 '소담봇'을 검색 후 채널 추가를 통해 모바일로 편리하게 이용할 수 있다.

조봉환 소진공 이사장은 "지능형 비대면 서비스는 소상공인들이 시공간 제약 없이 정책지원을 받는데 도움이 될 것"이라면서 "향후 더 많은 지원사업에 비대면 프로세스를 확대 적용해 소상공인이 더욱 편리하게 지원 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

