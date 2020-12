불난 건물 가스통 밸브 잠그고 인명 구조에 힘쓴 '용감한 시민'

[아시아경제 나한아 기자] 불이 난 건물 안에 있던 사람들을 구하고 더 큰 화재를 막기 위해 시민들이 힘을 합쳐 구조에 나서, 결국 인명피해 없이 화재를 진압했다.

지난 5일 오후 6시 40분께 경기 여주시 1층짜리 식당 건물에서 화재가 발생했다.

바로 옆 건물 음식점에서 일행과 저녁 식사 중이었던 A(38) 씨는 "불이 났다"라는 종업원의 외침을 듣고 밖으로 대피했다.

A 씨의 일행은 불이 붙은 식당 건물을 보고 곧바로 인근 가게에서 소화기 2개를 구해왔으나, 거센 불길을 잡기엔 역부족이었다.

그때 일행 중 한 명인 B (48) 씨는 확산을 막기 위해 가스부터 차단해야겠다고 생각하며 가스통 밸브를 잠그기 위해 불이 난 건물 앞으로 뛰어 들어갔다. B 씨는 건물 근처에 있는 액화석유가스(LPG)통 3개 밸브를 일일이 잠근 뒤 불길로부터 멀리 치웠다. B 씨는 이 과정에서 손에 2도 화상을 입었다.

A 씨 일행들은 밸브를 잠근 뒤 소방차가 도착하길 기다리던 중 "안에 사람이 있다"라는 불이 난 건물 내 식당 직원의 다급한 목소리를 들었다.

이들은 즉시 가게 문을 두드리고 소리치며 불길에 갇혀 있는 사람들을 찾아 나섰다. A 씨는 "한참을 소리치고 문을 두드리니 모자 관계로 보이는 여성과 남자아이 2명이 건물 안에서 걸어 나왔다. 그들은 불이 난 사실을 모르고 있었다고 했다"라고 말했다.

그 후 소방차가 도착해 진화 작업을 벌였고, 별다른 인명피해 없이 약 1시간 20분 만에 불이 꺼졌다.

소방당국은 전기적 요인으로 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.

