[아시아경제 김현정 기자] 기획재정부는 5일 예산 과정에서 국민참여를 늘리기 위해 '예산국민참여단 온라인 참여 한마당'을 개최한다고 밝혔다.

예산국민참여단과 정부 각 부처는 이날부터 오는 12일까지 토론회를 진행, 22개주제와 재정의 역할 등에 대해 논의한다. 정부 사업에 대한 의견 수렴을 확대하는 차원에서 이 같은 토론회를 처음으로 시행한다고 기재부는 설명했다.

강승준 기재부 재정관리관은 "예산국민참여단의 독창적이고 다양한 생각이 논의과정을 통해 하나의 국민참여예산 사업으로 발전하기를 기대한다"고 밝혔다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr