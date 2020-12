[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 7일부터 도내 480개 고등학교의 밀집도를 3분의1로 강화한다. 도내 유치원과 초·중학교는 이미 밀집도를 3분의1로 강화, 운영하고 있다.

경기교육청은 최근 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 급격히 늘고 있어 학생 보호를 위한 선제 조치가 필요하다고 판단해 이같기 결정했다고 6일 밝혔다.

다만 60명 이하 유치원과 학생 300명 내외 초ㆍ중ㆍ고등학교, 농산어촌과 특수학교(급)의 경우 공동체 의견을 수렴해 학교가 밀집도를 자율 결정할 수 있다.

백경녀 경기교육청 학교교육과정과장은 "경기교육청의 이 같은 조치는 학생 보호를 위한 선제 조치"라며 "수능 이후 고등학교 3학년 교육과정 운영을 내실화하고, 사회적 거리두기에 따른 방역수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.

