경주시, '원스톱 민원창구' 행안부 평가에서 '대통령상'

신설 '건축허가과', 행정안전부 민원서비스 평가 결과 최우수기관에 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 행정안전부 주관 '전국 원스톱방문 민원창구 평가'에서 대통령상을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 평가는 '원스톱 민원창구'를 운영하고 있는 전국 202개 시·군·구 가운데 26개 시·군·구가 응모한 가운데 진행됐다. 평가 지표는 ▲원스톱창구 민원사무의 증가 수 ▲처리기간 감축 정도 ▲민원만족도 등이었다.

경주시는 올해 1월 설치된 건축허가과에서 팀별로 유관기관이 함께 참여하는 '복합민원처리협의체'를 운영하면서 농지·산지·건축 등에 관한 민원을 한 곳에서 처리해 왔다. 이 결과 각종 인·허가의 50% 이상을 법정처리 기간보다 단축 처리하는 실적을 올렸다.

민원접수부터 처리결과에 이르기까지 그 과정을 신속하게 문자로 통보해 주는 '민원알리미'를 운영하는 한편 민원인이 편안하게 민원 업무를 볼 수 있도록 민원실 환경을 개선, 큰 호응을 얻었다.

주낙영 경주시장은 "이번 대통령상 수상은 앞으로 더욱 신속·정확하고 투명한 민원서비스를 제공하라는 채찍으로 알고 더욱 향상된 민원서비스를 위해 노력할 것"이라고 반겼다. .

한편 이번 평가에서는 최우수기관으로 대통령상을 수상한 경주시와 함께 우수기관으로 경기도 양평군이 국무총리상, 강원도 평창군이 행정안전부장관상을 수상했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr