'긴급재난지원금' 카드 충전방식 도입한 공무원 특별승진

행안부, '적극행정 우수공무원' 12명에 인사상 인센티브 부여

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 긴급재난지원금을 지급하는 과정에서 카드사와 온라인으로 연계해 신속하게 지급할 수 있도록 한 이빌립 행정안전부 사무관 등 12명이 '적극행정 우수공무원'으로 선정됐다.

행안부는 올해 적극행정 우수공무원으로 뽑힌 12명에게 특별승진과 특별승급, 성과급 최고등급(S) 등 인사상 인센티브를 부여한다고 6일 밝혔다.

이 중 카드사와 온라인으로 연계해 충전하는 방식의 시스템을 기획, 긴급재난지원금을 신속히 지급하고 총 565억원의 예산을 절감한 디지털정부정책과 이빌립 사무관은 그 공로를 인정받아 '2020 적극행정 우수사례 경진대회'에서 대상(대통령상)을 수상하고 기술서기관으로 특별 승진했다.

복구지원과 오병곤 주무관은 지난 8월 집중호우 시 특별재난지역 우선 선포, 재난지원금 상향으로 피해 주민들의 생활 안정에 기여한 공로를 인정받아 특별승급됐다.

정선용 행안부 인사기획관은 "공무원의 적극적인 생각과 행동, 실천이 모여 국민 한분 한분께 더 큰 행복을 드릴 수 있다"면서 "인사상 우대 조치를 통해 적극행정이 조직문화로 정착·확산될 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr