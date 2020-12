LG 올레드 갤러리 TV, 중남미 최대 라이프스타일 전시회 참가

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 브라질 상파울루에서 열리고 있는 라이프스타일 전시회 카사코르에 참가해 LG 올레드 갤러리 TV를 포함해 LG 가전을 선보였다고 6일 밝혔다.

카사코르는 1987년 시작돼 올해 34주년을 맞은 중남미 최대 규모 라이프스타일 전시회다. 건축, 디자인, 조경 등 각 분야의 전문가들이 대거 참여하고 매년 10만명 이상의 관람객이 전시회를 찾는다.

이번 전시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 관람객들이 모이기 어려운 점을 감안해 대규모 전시관을 운영하는 대신 상파울루 시내 20여 곳에 마련된 전시 컨테이너에 라이프스타일 공간을 조성했다. LG전자는 브라질에서 가장 큰 공원인 이비라푸에라공원 인근에 전시 컨테이너를 마련했다.

LG전자는 TV 전체가 벽에 밀착하는 차별화된 디자인의 LG 올레드 갤러리 TV를 비롯해 인공지능 DD(Direct Drive) 세탁기, 인스타뷰 냉장고 등 프리미엄 생활가전과 갤러리 디자인 사운드 바, 엑스붐 고 스피커 등을 전시했다.

LG 올레드 갤러리 TV는 주변 공간과의 조화를 선호하는 고객 라이프스타일 변화에 맞춘 제품이다. 65형(화면 대각선 길이 약 163센티미터) 기준 2센티미터(cm)가 채 되지 않는 두께에 화면, 구동부, 스피커, 벽걸이 부품 등을 모두 내장했다. 기존 벽걸이 TV와 달리 외부 장치 없이도 TV 전체가 벽에 밀착해 화면 몰입감이 탁월하고, 설치 공간을 더욱 아름답게 만들어준다.

LG전자 중남미지역대표 정규황 전무는 "보다 많은 고객이 LG 올레드 갤러리 TV가 제시하는 라이프스타일 선도 디자인을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

