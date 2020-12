5일 2508명, 누적 확진자 16만1629명, 누적 사망자 2341명



[아시아경제 국제부 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 닷새째 2000명대를 기록했다.

6일 NHK 집계에 따르면 5일 하루 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 2508명이다.

이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 16만1629명으로 늘었다.

최근 일본의 하루 확진자 수를 보면 이달 1일 2028명, 2일 2434명, 3일 2518명, 4일 2442명이었다.

지역별 신규 확진자는 도쿄도 584명, 오사카부 399명, 가나가와현 192명, 홋카이도 183명 순으로 많았다.

누적 코로나19 사망자는 22명 늘어 2341명이 됐다.

중증 환자는 전날 기준 520명으로 코로나19 확산 이후 가장 많은 상황이다.

