'농구 황제' 마이클 조던 신인시절 유니폼 3억 5천만원 낙찰…사상 최고가

[아시아경제 최은영 기자] '농구 황제' 마이클 조던과 미국 전 프로풋볼(NFL) 선수 콜린 캐퍼닉의 신인 시절 유니폼이 온라인 경매에서 각각 사상 최고가에 낙찰됐다.

4일(현지시간) 미국 CNN방송에 따르면 경매업체 줄리언스 옥션 주관으로 진행된 온라인 경매에서 조던이 1984년 시카고 불스에 지명된 날 기자회견에서 들어올린 유니폼 상의가 32만 달러(약 3억 4750만 원)에 낙찰됐다.

주최 측에 따르면 역대 조던 유니폼 상의 판매가 중 가장 최고가이다. 기존 최고 기록은 지난 7월 조던이 1997~1998시즌 동부 콘퍼런스 파이널 무대에서 입었던 유니폼 상의이다. 해당 유니폼은 28만 8000달러(약 3억 1300만 원)에 낙찰된 바 있다.

이날 경매에서는 미국 전 프로풋볼(NFL) 선수 콜린 캐퍼닉의 유니폼 상의도 12만 8000달러(약 1억 3900만 원)에 팔렸다. 이날 팔린 제품은 2011년 NFL의 샌프란시스코 포티나이너스에 데뷔할 때 입었던 유니폼 상의로, NFL 선수 유니폼의 경매 낙찰가로는 역대 가장 높다.

한편 같은 경매에서는 버락 오바마 전 미국 대통령이 고등학생 때 입었던 농구 유니폼 상의도 19만2000달러(약 2억850만 원)에 낙찰됐다. 이는 기존 고등학생 농구 유니폼 상의의 경매 낙찰가 최고기록을 경신한 것이다. 고등학교 선수 유니폼의 기존 최고 낙찰가는 현역 NBA 선수 르브론 제임스가 입은 것으로, 지난해 18만7500달러(약 2억360만 원)에 팔린 바 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr