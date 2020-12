부산 기장 일광해변 절경 감상 해안산책로 조성 탄력

기장군,‘일광해수욕장~학리간 산책로 정비’ 특별교부세 4억원 확보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 일광해수욕장과 학리 간 해안 산책로 정비사업이 본격화된다.

기장군은 이 사업비로 하반기 지역 현안 특별교부세 4억원을 확보했다.

일광해수욕장~학리간 산책로는 동해남부선 일광역이 개통되면서 많은 관광객이 아름다운 해안경관을 조망하기 위해 찾는 곳이다.

기장군 관계자는 “이번 특별교부세로 숲과 바다가 어우러진 일광해수욕장~학리 간 해안산책로를 정비해 코로나19로 지친 주민과 부산시민에게 안전한 휴식공간을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

기장군은 이에 따라 지역 현안 사업 추진이 탄력을 받게 됐다.

앞서 기장군은 지난 9월 태풍으로 큰 피해가 발생해 특별재난지역으로 선포됨에 따라 국비 53억원을 확보했다.

올 한해 재난안전 특별교부세 4억원과 지역현안 특별교부세로 ‘마지마을 지구단위계획도로 개설’ 2억원, ‘청강교~완사교간 도시계획 도로개설’ 5억원, ‘일광해수욕장~학리 간 산책로 정비’ 4억원 등 특별교부세 총 16억2900만원을 확보했다.

기장군은 예방중심의 생활안전을 강화하고 주민생활과 밀접한 지역현안 사업을 지속적으로 발굴할 계획이다. 특별교부세 등 국비와 시비 확보에도 적극적으로 대응해 나갈 방침이다.

