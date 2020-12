코리안리재보험 이화동에 쌀, 라면, 김치 등 총 7000만 원 상당 물품 전달

[아시아경제 박종일 기자] 종로구 이화동은 지난 3일 이화동주민센터에서 코리안리재보험과 '이웃돕기 성품 전달식'을 진행했다.

종로구의 민관협력 특화사업인 ‘1사 1동 결연사업’에 참여해 이화동과 결연을 맺고 있는 코리안리재보험은 이날 이화동에 쌀, 라면, 김치 등 총 7000만 원 상당의 물품을 전달했다.

코리안리재보험은 이화동 주민을 위해 매년 성품을 기탁하고 있으며, 누적 기부금액은 총 5억3000만 원이다.

박숙경 이화동장은 “코로나19 위기 속에서도 이웃 사랑을 실천해준 코리안리재보험에 감사드린다. 지역내 어려운 주민들이 보다 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 민과 관이 꾸준히 협력해 모두가 행복한 이화동을 만들어가겠다”고 전했다.

